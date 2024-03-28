Крушение истребителя под Севастополем: что случилось, версии, жив ли летчик

Фото: МО РФ

Российский боевой самолет рухнул в воду недалеко от побережья Крыма около Севастополя. Что с ним случилось, есть ли версии крушения, что с летчиком?

Что случилось в Севастополе

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о падении истребителя ВКС России в море около Севастополя. Известно, что самолет загорелся и начал падать через короткое время после объявления в городе воздушной тревоги.

«Некоторые местные ресурсы пишут, что причина в который раз — френдли-фаер (дружественный огонь. — NEWS.ru), а другие ресурсы утверждают, что самолет упал из-за технических неполадок», — пишет канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Изначально сообщили, что у Севастополя упал истребитель Су-35 или штурмовик Су-25. Позже профильные каналы определили упавшую машину как Су-27, который внешне похож на Су-35. Telegram-канал «ЧП Севастополь» утверждает, что российский самолет не был сбит дружественным огнем — в это время работы ПВО над городом не зафиксировано.

В соцсетях высказали предположение, что истребитель мог упасть из-за постороннего предмета (птицы), попавшего в двигатель.

Фото: МО РФ

Что с летчиком упавшего самолета

Падение российского военного самолета подтвердил губернатор региона Михаил Развожаев.

«В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Как сообщил Telegram-канал «Воевода Вещает», летчика подняли на борт обычные рыбаки на катере.

Какие самолеты ВС РФ потерпели крушение над Азовским морем

В январе на Украине заявили об уничтожении российских самолетов-разведчиков А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию. Позже стало известно, что Ил-22 не был уничтожен и приземлился на аэродроме в Краснодарском крае.

В феврале российские Telegram-каналы писали, что якобы был сбит истребитель Су-35. Летчика спасла и вернула группа спецназа, сообщили военные блогеры. Через несколько дней украинские военные заявили, что якобы ВКС РФ потеряли самолет ДРЛО А-50. Независимые источники не подтвердили эту информацию.

Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

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