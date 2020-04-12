Крупный пожар возник на складах в Тольятти

Деревянные поддоны загорелись на складе в Тольятти. Огонь перекинулся на склад прессованной бумаги и пластика, рассказали в местном МЧС.
Общая площадь пожара составила 800 кв. метров,
Инцидент произошёл возле дома 8 по Индустриальной улице. Рядом нет жилых домов.
Как писал NEWS.ru ранее, в городе Павлово Нижегородской области неизвестный мужчина спас двоих детей во время пожара на втором этаже многоквартирного жилого дома. До прибытия сотрудников МЧС он взобрался по стене здания, проник в окно и одного за другим спустил оттуда двоих детей, которых приняли у него очевидцы происшествия.
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