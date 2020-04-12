Крупный пожар возник на складах в Тольятти

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили возле одного из общежитий Санкт-Петербурга тело мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что его выбросили с 13-го этажа в ковре.

По данным следствия, два брата поссорились с мужчиной и затем убили его. После этого они попытались скрыть следы преступления, говорится на сайте местного СУ СК. В настоящий момент предполагаемых преступников...