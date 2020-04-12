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Крупный пожар возник на складах в Тольятти

15:02, 12 апреля 2020

Деревянные поддоны загорелись на складе в Тольятти. Огонь перекинулся на склад прессованной бумаги и пластика, рассказали в местном МЧС.

Общая площадь пожара составила 800 кв. метров, передаёт «Интерфакс». Спасателям удалось локализовать огонь.

Инцидент произошёл возле дома 8 по Индустриальной улице. Рядом нет жилых домов.

Как писал NEWS.ru ранее, в городе Павлово Нижегородской области неизвестный мужчина спас двоих детей во время пожара на втором этаже многоквартирного жилого дома. До прибытия сотрудников МЧС он взобрался по стене здания, проник в окно и одного за другим спустил оттуда двоих детей, которых приняли у него очевидцы происшествия.

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