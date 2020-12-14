Крупный пожар начался на складе под Москвой

https://static.news.ru/photo/a9ca1548-3e1c-11eb-bda7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/odi_city/vk.com

Склад загорелся в городе Одинцово Московской области. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Инцидент произошёл в доме 1 по Транспортному проезду, сообщили в МЧС. В здании находится макулатура, передаёт РИА Новости.

До этого сообщалось о распространении огня на 1,2 тысячи квадратных метров, а изначально в ведомстве говорили о площади возгорания в 500 квадратных метров.

По данным Life, огонь возник на территории промзоны. Пламя может перекинуться на соседние здания.

При этом информации о причинах возгорания в настоящий момент нет.

Ранее стало известно о пожаре на Цветном бульваре, в результате которого погиб один человек. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 12:20.

Как писал NEWS.ru, в России посетителей торговых центров привлекут к тренировкам по эвакуации. Они будут проводиться со следующего года. Это прописано в новых нормативах правил пожарной безопасности, которые вступят в силу 1 января 2021 года.