Крупный пожар начался на складе под Москвой

По данным Life, огонь возник на территории промзоны. Пламя может перекинуться на соседние здания.
При этом информации о причинах возгорания в настоящий момент нет.
Ранее стало известно о пожаре на Цветном бульваре, в результате которого погиб один человек. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 12:20.
Как писал NEWS.ru, в России посетителей торговых центров привлекут к тренировкам по эвакуации. Они будут проводиться со следующего года. Это прописано в новых нормативах правил пожарной безопасности, которые вступят в силу 1 января 2021 года.