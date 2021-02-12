Кровля обрушилась в здании горящего хостела

https://static.news.ru/photo/058c19be-6ef9-11eb-836e-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в здании хостела в центре Москвы, сообщили в МЧС.

Кроме того, в помещении обрушились перекрытия, передаёт РИА Новости.

Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий первого и второго этажей, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что к 21:40 пожарным удалось локализовать возгорание. При этом раньше в министерстве говорили о полной ликвидации огня. Позднее в МЧС снова сообщили о ликвидации пожара.

Пожар произошёл в хостеле в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек. Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м. Ещё до приезда пожарных администрация вывела из здания около 40 человек. Из-за случившегося движение по Мясницкой улице пришлось полностью перекрыть, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.

Ранее пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши. В трёхподъездном здании по адресу: Тимуровская,19 произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.