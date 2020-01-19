https://static.news.ru/photo/6bbf4870-3ad2-11ea-a89a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитатель детского приюта и его беременная жена погибли от отравления газом в новом доме в Коломне. По предварительной версии, газ скопился из-за неисправности вытяжки под водонагревателем.

Когда в квартире делали ремонт, Артём жаловался отцу на газовую колонку и заменил её. А в вытяжке по какой-то причине остались неисправности. Скорее всего, супруги в день переезда решили воспользоваться нагревателем. Позднее легли спать, не подозревая, что в квартире скопился газ, — пишет «Московский Комсомолец».

По информации издания, 26-летний мужчина работал воспитателем в детском приюте, а его жена трудилась в банке и взяла декретный отпуск за несколько дней до трагедии. Супруги самостоятельно отремонтировали новый дом.

Тела погибших нашли 18 января пришедшие в гости родственники.

Как писал NEWS.ru, в тот же день в Коломне случился пожар в жилом доме на улице Астахова. Пострадал один человек.