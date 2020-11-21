16+

Рубрики

Медиа

Архив

ЧП

Клинику в центре Москвы эвакуировали из-за задымления

16:12, 21 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задымление произошло в медицинском учреждении в центре столицы. Из здания эвакуировали около 100 человек.

Инцидент произошёл по адресу: улица Петровка, 24, строение 1. Причиной стало замыкание в электрощитовой. После ЧП пожара не возникло, сообщили в местном МЧС.

По данным источника «Интерфакса», в здании расположен Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Алтайском районе Хакасии на одном из предприятий произошёл пожар, в результате которого погибли четверо мужчин. В настоящее время следственные органы устанавливают причину инцидента и обстоятельства гибели людей. По предварительной версии, к трагедии могли привести нарушения при использовании электрооборудования.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео