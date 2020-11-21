Клинику в центре Москвы эвакуировали из-за задымления

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Двое детей во время прогулки по реке провалились под лёд в Пензе. В результате ЧП пятилетний мальчик погиб, сообщили в местном МЧС.

Семилетнюю девочку смог спасти её сосед. После осмотра врачами её отпустили домой, передаёт РИА Новости. Мальчик 2015 года рождения утонул, спасателями тело извлечено из воды, — сказал представитель ведомства. Инцидент...