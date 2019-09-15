Группа разминирования и кинологи выясняют причины взрыва в 10-этажном доме в Красноярске. Информацию об этом озвучили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
К месту происшествия прибыла группа разминирования Росгвардии для проведения осмотра и выяснения причин взрыва, работает кинологический расчёт, — цитирует сообщение
РИА Новости.
На место ЧП направлены два автобуса для развоза эвакуированных. Жители отказались от пункта временного размещения.
Всего в двух подъездах проживают 60 человек, в том числе 11 детей. На месте инцидента работают 65 человек и 20 единиц техники.
Как писал News.ru, угроза обрушения повреждённого взрывом 10-этажного жилого дома в Красноярске отсутствует.
Причиной ЧП могло стать нарушение жильцами правил хранения бензина. По одной из версий, топливо находилось в самодельном ящике на лестничной клетке первого этажа.