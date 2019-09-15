https://static.news.ru/photo/287c1942-d7b5-11e9-903d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Группа разминирования и кинологи выясняют причины взрыва в 10-этажном доме в Красноярске. Информацию об этом озвучили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

К месту происшествия прибыла группа разминирования Росгвардии для проведения осмотра и выяснения причин взрыва, работает кинологический расчёт, — цитирует сообщение РИА Новости .

На место ЧП направлены два автобуса для развоза эвакуированных. Жители отказались от пункта временного размещения.

Всего в двух подъездах проживают 60 человек, в том числе 11 детей. На месте инцидента работают 65 человек и 20 единиц техники.

Как писал News.ru, угроза обрушения повреждённого взрывом 10-этажного жилого дома в Красноярске отсутствует.

Причиной ЧП могло стать нарушение жильцами правил хранения бензина. По одной из версий, топливо находилось в самодельном ящике на лестничной клетке первого этажа.