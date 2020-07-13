Калининградец угрожал облить кислотой сотрудницу турфирмы из-за денег

https://static.news.ru/photo/60649b8c-c51b-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Bein/Global Look Press

Полицейские Калининграда возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. По данным силовиков, мужчина угрожал убийством 27-летней сотруднице турфирмы.

Девушка вызвала сотрудников правоохранительных органов, сообщив, что в офис пришёл мужчина, держащий в руках банку с неизвестным веществом. Он сообщил, что в ней кислота, и угрожал облить работницу организации. Предполагаемый преступник требовал вернуть ему деньги, уплаченные ранее за тур.

Работница учреждения нажала «тревожную кнопку», но злоумышленник скрылся до прибытия группы быстрого реагирования. Полицейские быстро установили личность до этого не судимого подозреваемого, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных служб задержали жительницу Москвы, которая угрожала причинить вред себе и своим детям. Угрожавшая детям и самой себе расправой мать дважды обращалась за социальной помощью — в 2019 и 2020 году. Оба раза женщине была оказана необходимая поддержка.