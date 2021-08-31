Кафе загорелось в Подмосковье на площади 500 кв. м

Кафе-магазин у железнодорожной станции Быково в Раменском районе Подмосковья загорелось во вторник вечером. Как сообщили в МЧС по региону, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Спасатели уточнили, что сообщение о возгорании кровли здания поступило к ним в 22:10. Около 22:36 пожар был локализован.

Открытое горение ликвидировано, идёт проливка здания, — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что кроме спасателей на месте есть машины скорой помощи. Однако данных о пострадавших пока нет.

Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники, 28 человек, в том числе две единицы техники и шесть человек от МЧС, отметили в ведомстве. Что стало причиной пожара, неизвестно.

30 августа на подземной парковке бизнес-центра «Президент плаза» на Кутузовском проспекте в Москве произошёл пожар. Эвакуированы около 10 тысяч человек.