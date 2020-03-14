Неизвестные ограбили дом родственников первого зампреда правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в посёлке Новосергиевка. Преступники вынесли золотые изделия и наличные деньги.
Об этом журналистам ТАСС
Как ранее писал NEWS.ru, шестеро злоумышленников в возрасте от 25 лет до 41 года обворовывали пассажиров метро в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба от преступной деятельности карманников составила 1,6 млн рублей. В среду, 4 марта, полицейские смогли задержать мошенников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен