https://static.news.ru/photo/622f7fca-6604-11ea-94f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Неизвестные ограбили дом родственников первого зампреда правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в посёлке Новосергиевка. Преступники вынесли золотые изделия и наличные деньги.

Об этом журналистам ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Пресс-служба регионального УМВД подтвердила факт ограбления в этом населённом пункте. Сейчас полицейские устанавливают причастных к грабежу и оценивают ущерб.

Как ранее писал NEWS.ru, шестеро злоумышленников в возрасте от 25 лет до 41 года обворовывали пассажиров метро в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба от преступной деятельности карманников составила 1,6 млн рублей. В среду, 4 марта, полицейские смогли задержать мошенников.