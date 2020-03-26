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Московский аэропорт Шереметьево получил сообщения о взрывных устройствах в самолётах. Анонимы заявили о минировании пяти рейсов.

Бомбы якобы заложены в лайнерах, направляющихся в столицу из Тюмени, Иркутска и Новосибирска, а также из Москвы в Саранск и Челябинск, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Накануне в...