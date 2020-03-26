Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны сообщило о падении сверхзвукового истребителя Су-27. Самолёт потерпел крушение в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии.

ЧП произошло при плановом полёте, передаёт РИА Новости. Поиск пилота осложнён метеоусловиями.

В настоящий момент на поиск лётчика направили гражданские суда, противолодочный корабль и самолёты Ан-26 и Ми-8.

Ранее 25 марта, как писал NEWS.ru, в Краснодарском крае потерпел крушение учебно-тренировочный самолёт L-39. Как сообщили в экстренных службах, пилот воздушного судна погиб.

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