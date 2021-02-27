Историческое здание загорелось в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/d7787978-78f8-11eb-9e15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар начался в двухэтажном здании старой постройки в центре столицы.

Инцидент произошёл в доме 6/1 по улице Пятницкая. На месте работают пожарные. В здании находятся бары и магазины. Рядом с местом ЧП пахнет гарью, в окнах виден дым, передаёт корреспондент РИА Новости.

Информацию подтвердили в Департаменте транспорта Москвы. В Telegram-канале ведомства сообщили , что в связи с произошедшим сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе случившегося, все машины перенаправляют на Большой Овчинниковский переулок.

Ранее пожар в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск унёс жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку. Возгорание произошло утром 24 февраля в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю.

Ещё трое детей погибли во время пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска. В результате возгорания сгорел один дом, ещё три получили повреждения. Из здания успели эвакуироваться хозяева и их 16-летний сын, писал NEWS.ru.