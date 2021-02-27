Историческое здание загорелось в центре Москвы

Пожар начался в двухэтажном здании старой постройки в центре столицы.
Инцидент произошёл в доме 6/1 по улице Пятницкая. На месте работают пожарные. В здании находятся бары и магазины. Рядом с местом ЧП пахнет гарью, в окнах виден дым,
Информацию подтвердили в Департаменте транспорта Москвы. В Telegram-канале ведомства
Ранее пожар в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск унёс жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку. Возгорание произошло утром 24 февраля в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю.
Ещё трое детей погибли во время пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска. В результате возгорания сгорел один дом, ещё три получили повреждения. Из здания успели эвакуироваться хозяева и их 16-летний сын, писал NEWS.ru.