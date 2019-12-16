Пожар площадью 1,5 кв. метра произошёл на севере Москвы. В результате ЧП погиб инвалид-колясочник.
Экстренные службы получили информацию о задымлении в доме 40А на Алтуфьевском шоссе, сообщил источник NEWS.ru. Пожарные выяснили, что загорелась коляска мужчины и его вещи.
В настоящий момент сотрудники МЧС и полицейские устанавливают причину случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о пожаре в Новосибирской области. Возгорание произошло на складе в селе Довольное. Площадь пожара составила 2100 кв. метров.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен