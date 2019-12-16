https://static.news.ru/photo/4b4c3ce6-1927-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пожар площадью 1,5 кв. метра произошёл на севере Москвы. В результате ЧП погиб инвалид-колясочник.

Экстренные службы получили информацию о задымлении в доме 40А на Алтуфьевском шоссе, сообщил источник NEWS.ru. Пожарные выяснили, что загорелась коляска мужчины и его вещи.

В настоящий момент сотрудники МЧС и полицейские устанавливают причину случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в Новосибирской области. Возгорание произошло на складе в селе Довольное. Площадь пожара составила 2100 кв. метров.