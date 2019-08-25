Иностранная туристка получила серьёзную травму при спуске на родельбане (летние сани) в Сочи.
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Сотрудник добавил, что перед женщиной ехал её старший ребёнок и он полностью понял инструктаж. Описание устройства аттракциона на сайте курорта уточняет, что скорость движения регулируется ручным тормозом. Специальные захваты удерживают родельбан на трассе, и пассажиру никаких усилий прикладывать не нужно.
В настоящий момент туристка находится в больнице, ей проведена операция на ноге. Представитель курорта утверждает, что это первый подобный случай в рабочей практике. В настоящий момент обстоятельства происшествия продолжают выясняться обслуживающим персоналом аттракциона.
Ранее News.ru передавал, что в Астраханской области потерялся иностранный гражданин, который позже смог самостоятельно добраться до города на попутном транспорте.