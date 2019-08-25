https://static.news.ru/photo/cae35f5a-c73f-11e9-ad90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Иностранная туристка получила серьёзную травму при спуске на родельбане (летние сани) в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости . Происшествие подтвердил один из работающих на аттракционе на курорте «Газпром» сотрудников. По его словам, иностранная туристка нарушила технику безопасности, попытавшись затормозить ногой. Соответствующий запрет прописан в правилах техники безопасности аттракциона, при этом правила написаны на двух языках — русском и английском.

Сотрудник добавил, что перед женщиной ехал её старший ребёнок и он полностью понял инструктаж. Описание устройства аттракциона на сайте курорта уточняет, что скорость движения регулируется ручным тормозом. Специальные захваты удерживают родельбан на трассе, и пассажиру никаких усилий прикладывать не нужно.

В настоящий момент туристка находится в больнице, ей проведена операция на ноге. Представитель курорта утверждает, что это первый подобный случай в рабочей практике. В настоящий момент обстоятельства происшествия продолжают выясняться обслуживающим персоналом аттракциона.

Ранее News.ru передавал, что в Астраханской области потерялся иностранный гражданин, который позже смог самостоятельно добраться до города на попутном транспорте.