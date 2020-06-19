Иностранец проткнул сердце жителю Ярославля в очереди за шаурмой

https://static.news.ru/photo/69fc9a9a-b225-11ea-803f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин иностранного государства напал на человека в очереди за шаурмой в Ярославле. Он проткнул человеку сердце ножом.

34-летний мужчина приехал в гости к родственникам и выпил спиртного, передаёт «ProГород». Затем он пошёл за шаурмой и начал приставать к продавцу. Другие люди в очереди начали делать ему замечания, что привело к конфликту.

По данным местной прокуратуры, после ЧП преступник убежал, однако силовикам удалось его задержать. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как отмечает «ЯрКуба», пострадавшему 21 год.

Ранее в Москве 63-летний бывший полковник правоохранительных органов в ходе ссоры застрелил любовника своей 38-летней супруги. Конфликт между мужем и женой возник из-за того, что, вернувшись домой, экс-силовик обнаружил женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она позвонила своему знакомому, которого подозреваемый считал её любовником. Прибывший в квартиру мужчина напал на пожилого офицера и избил его. Бывший полковник достал наградной самозарядный карабин Симонова и сделал предупредительный выстрел в воздух. Несмотря на это, любовник его супруги продолжил избиение. Тогда пенсионер выстрелил ему в ногу. Пуля прошла насквозь, срикошетила от пола и попала в ногу мужчины ещё раз. От потери крови нападавший умер.