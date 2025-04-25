Хубутия опроверг информацию о нападении с топором на свою бывшую девушку

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Хубутия

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия заявил, что не нападал с топором на свою бывшую девушку Юлию Ван, передает MSK1.RU. По его словам, подобные обвинения являются ложными, так как ему нет никакого дела до предпринимательницы.

Конечно, ложные обвинения. Чушь собачья. Какая Юлия, какая Ван, кому это нужно? Делать им, что ли, нечего? Пишут всякую ерунду. Что мне до Ван? — заявил бизнесмен журналистам.

Ранее владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате заявила, что Хубутия напал на нее с топором и жестоко избил. Она опубликовала видео, рассказав подробности инцидента, произошедшего ночью 24 апреля. По словам Ван, бывший возлюбленный бил ее по голове и порезал руки. Девушка также призналась, что экс-министр постоянно применял к ней насилие во время совместной жизни. Также от него поступали угрозы по поводу ребенка, которого он хотел отобрать, уточнила бизнесвумен.

До этого в одной из подмосковных школ произошло нападение ученика на преподавателя с применением молотка. Известно, что 13-летний юноша во время урока достал из рюкзака инструмент и без причины нанес удар учительнице в область головы. После инцидента женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. До случившегося ребенка в школе характеризовали как спокойного мальчика.