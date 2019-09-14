https://static.news.ru/photo/d98df25a-d71f-11e9-8f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: yarregion.ru

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области, выступил в Facebook с соболезнованиями к родным и близким погибших в аварии с участием автобуса.

Главная задача региональных властей сейчас — не допустить роста числа смертей, отметил он в своём посте .

Он отметил, что региональное правительство готовилось использовать авиацию для доставки пострадавших, однако это не потребовалось. В настоящий момент пять человек находятся в тяжёлом состоянии.

Уверен, что наши медики смогут стабилизировать состояние каждого пациента, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что умерла ещё одна пострадавшая в ДТП.

Авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. Погибли восемь человек, 29 получили различные травмы.

По факту произошедшего заведены два уголовных дела. Расследование инцидента взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.