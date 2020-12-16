Грузовик наехал на машину у аэропорта Внуково

https://static.news.ru/photo/b93b98ac-3fb2-11eb-9232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковая машина остановилась на 28-м километре Киевского шоссе недалеко от аэропорта Внуково. В результате на автомобиль наехал грузовик.

На 28-м километре Киевского шоссе грузовик наехал на остановившийся легковой автомобиль, — сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Водитель легковой машины собирался повернуть в сторону деревни Мешково со второй полосы движения.

В связи с аварией перекрыты две полосы движения из пяти. В связи с этим движение в сторону столицы затруднено, говорится в Telegram ведомства.

В настоящий момент обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сотрудник полиции за рулём автомобиля ВАЗ сбил восьмилетнюю девочку на территории Московской области. Силовик совершил ДТП, когда ребёнок переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. Прокуратура Подмосковья уже начала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы надзорного ведомства.

Наезд на ребёнка произошёл на автодороге Можайск — Клементьево — Руза. На момент аварии полицейский уже не находился при исполнении своих служебных обязанностей. В ведомстве подчеркнули, что ход проверки, которую проводят сотрудники следственного органа, находится под контролем, писал NEWS.ru.