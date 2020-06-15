Граждане Азербайджана потребовали пропустить их через границу с РФ

https://static.news.ru/photo/6f00cfb8-af49-11ea-afd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Исполняющий обязанности руководителя Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев рассказал о волнениях в пункте временного размещения на границе России и Азербайджана. По его словам, граждане соседней страны требуют выпустить их на родину.

Лагерь размещён недалеко от села Куллар, передаёт ТАСС. В настоящий момент на месте работают полицейские и росгвардейцы, которые проводят переговоры.

На самом деле здесь есть волнения <...> Они требуют, чтобы их всех пропустили через границу, — подчеркнул политик.

Он добавил, что недовольство у людей возникло вечером 15 июня.

Пункт временного размещения появился на этой территории по решению МЧС России. В него направили граждан Азербайджана, которые не смогли попасть в свою страну из-за коронавируса. Сначала 210 человек разместили в 15 палатках, затем добавили палатки ещё на 150 мест.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Республики Дагестан Владимир Васильев провёл заседание, на котором было решено перейти к снятию ограничений по антикоронавирусному режиму. Процедура началась с 15 июня.

Так, в республике начали работать предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. Помимо этого, жителям разрешили прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.