https://static.news.ru/photo/8a15d9f0-63c3-11ea-aa5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина забросил гранату в электрощиток в жилом доме в городе Краснокаменск Забайкальского края. В результате жильцы трёх этажей подъезда были эвакуированы.

Инцидент произошёл в доме № 801, передаёт «МК в Чите». Нарушитель принёс боеприпас на разговор с бывшей девушкой и начал угрожать ей, однако женщина вызвала полицию. Силовики задержали мужчину, но он успел выбросить РГД-5 в щиток.

В настоящий момент к зданию направляются сапёры из города Борзя, так как подходящих сотрудников в Краснокаменске нет.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов трёхэтажного дома в городе Тутаеве Ярославской области. Причиной стал муляж гранаты. Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел как настоящий боеприпас.