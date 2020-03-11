Мужчина забросил гранату в электрощиток в жилом доме в городе Краснокаменск Забайкальского края. В результате жильцы трёх этажей подъезда были эвакуированы.
Инцидент произошёл в доме № 801,
В настоящий момент к зданию направляются сапёры из города Борзя, так как подходящих сотрудников в Краснокаменске нет.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов трёхэтажного дома в городе Тутаеве Ярославской области. Причиной стал муляж гранаты. Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел как настоящий боеприпас.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен