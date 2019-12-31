Год назад 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Обрушилась целая секция панельного десятиэтажного дома. Погибли 39 человек. Предварительной причиной назван взрыв газа, однако следствие до сих пор не завершено и официальные причины трагедии не обнародованы.