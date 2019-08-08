https://static.news.ru/photo/c98e1436-b9ea-11e9-a331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Никакого взрыва и пожара в сёлах Нёнокса и Сопка Архангельской области не было. Об этом сообщил глава поселения Нёнокса Валерий Машенков, пояснив, что ЧП могло случиться на одном из кораблей у берега.

Эти поселения расположены ближе всего к месту взрыва, который случился во время испытаний ракетного двигателя, сообщали СМИ.

В Сопке, где я только что был, дежурный офицер при мне замерил фон. На полигоне, который находится от нас в 4,5 км, ситуация такая же. Там я побывал тоже. Если что-то и произошло, то на рейде, где-то в 1,5 км от берега. Там стоят корабли. Происшествие если и было, то только на кораблях, — заявил Машенков РБК .

Жертвами происшествия стали два человека, шестеро пострадали, писал News.ru. При этом датчики автоматизированной системы контроля в Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации после взрыва, сообщили в мэрии города.