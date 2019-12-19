Фото: Александр Щербак/ТАСС

Бывший глава управления ФСБ по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов рассказал о стрельбе возле здания ведомства на площади Воровского в Москве. В настоящий момент он находится на месте ЧП.

По его словам, операция завершилась и преступники ликвидированы, передаёт «Говорит Москва». В настоящий момент идёт следствие и возбуждено уголовное дело.

Система мер сработала. Негодяи, вероятнее всего, хотели испортить праздник. Вероятнее всего, это не удастся, — подчеркнул он.

Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.

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