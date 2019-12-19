Фото: Александр Щербак/ТАСС

Представитель московского главка Министерства внутренних дел заявил, что у ведомства нет информации о стрельбе возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве.

По его словам, данные по этому вопросу отсутствуют. У меня информации по этому поводу нет никакой, — сказал представитель МВД корреспонденту NEWS.ru. Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы....