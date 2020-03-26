https://static.news.ru/photo/4b4c3ce6-1927-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек получили травмы в результате пожара в Ульяновской области. Огонь возник в автогазозаправщике — транспортном средстве, предназначенном для перевозки и заправки баллонов с газом.

В настоящий момент нет информации о состоянии пострадавших, передаёт «Интерфакс». ЧП произошло в Инзенском районе региона.

Ранее NEWS.ru писал, что семь человек погибли во время пожара в частном доме в Пензенской области. ЧП случилось в ночь на 25 марта в Нижнем Ломове, в деревянном доме общей площадью 100 квадратных метров. Постройка сгорела полностью. В огне погибли две женщины, двое мужчин и трое детей.