https://static.news.ru/photo/504f0a58-c37c-11e9-894f-fa163e074e61_660.jpg Жюльен Готье Фото: Julien Gauthier/facebook.com

Французский композитор Жюльен Готье погиб в Канаде на 45-м году жизни после нападения медведя.

Об этом сообщил ресурс France Musique . Композитор и его спутница Камиль Тоскани рассчитывали сплавиться вниз по реке Маккензи в рамках арт-проекта Canoe-camping dans le grand nord canadien, sons, photos... et violoncelle! («Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!»).

Тоскани рассказала канадским полицейским, что в ночь на 15 августа медведь проник в палатку к Готье и утащил композитора в лес. Тело француза удалось обнаружить только на следующий день.

Готье сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани и Парижской филармонией.

News.ru ранее писал, как волонтёры помогли российским учёным-метеорологам построить изгородь в 400 метров длиной и три метра высотой, чтобы уберечься от белых медведей.