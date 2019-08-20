Французский композитор Жюльен Готье погиб в Канаде на 45-м году жизни после нападения медведя.
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Тоскани рассказала канадским полицейским, что в ночь на 15 августа медведь проник в палатку к Готье и утащил композитора в лес. Тело француза удалось обнаружить только на следующий день.
Готье сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани и Парижской филармонией.
News.ru ранее писал, как волонтёры помогли российским учёным-метеорологам построить изгородь в 400 метров длиной и три метра высотой, чтобы уберечься от белых медведей.