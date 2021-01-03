Энергоснабжение в Псковской области пообещали восстановить 3 января

https://static.news.ru/photo/432a4d96-4dba-11eb-abe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил, что подачу электричества потребителям в Псковской области возобновят к вечеру 3 января.

Вместе с тем могут оставаться неподключёнными отдельные потребители по сети 0,4 кВ. Здесь мы бы призывали активнее обращаться к муниципальным службам, в энергетические компании с заявками об отсутствии энергоснабжения, — сказал Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Днём 2 января из-за снегопада в 1008 населённых пунктах Псковской области начались проблемы с электроснабжением. Без света остались около 16,2 тысячи человек, передавал NEWS.ru.

Среди обесточенных объектов в Опочецком, Псковском, Печорском, Островском, Палкинском и Гдовском районах оказались 13 социальных. Сумма мощностей отключённых потребителей составляет 8,9 МВт.

В Минэнерго ситуацию взяли на особый контроль. Причиной случившегося в ведомстве называют налипание мокрого снега на провода. В настоящий момент задействовано 36 резервных источников энергоснабжения, общая мощность которых достигает 0,85 МВт. К ремонтным работам привлекли 91 бригаду — 341 специалиста и 100 машин, писал NEWS.ru.