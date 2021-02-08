Электричка сбила мужчину в Москве

https://static.news.ru/photo/eebbd772-6a2c-11eb-9884-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек погиб под колёсами электропоезда на московской станции Лось ярославского направления железной дороги, сообщили в транспортном управлении МВД по ЦФО.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Смертельно травмирован мужчина 1997 года рождения, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, он переходил пути в неустановленном месте. Его сбила электричка, направляющаяся из Москвы в Болшево. В настоящий момент на месте инцидента работают транспортные полицейские, которые устанавливают обстоятельства случившегося, передаёт РБК.

Накануне необычное ЧП произошло в метрополитене Санкт-Петербурга. Незадолго до прибытия поезда мужчина спрыгнул на пути и стал играть с мячом. Инцидент произошёл 13 января на станции «Звенигородская». Житель Северной столицы ранее неоднократно умышленно нарушал правила пользования подземкой. На этот раз он решил пожонглировать.

Примерно в этот же день в Новосибирске водитель сбил пешехода, но вместо того чтобы вызвать полицию и скорую, он положил его в багажник и отвёз на городское кладбище, где и оставил. Тело погибшего было обнаружено сутки спустя.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, маленький ребёнок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская» перед приближающимся поездом, однако машинист успел вовремя остановить состав. Он обесточил контактный рельс и достал мальчика, который отделался лишь синяком и испугом.