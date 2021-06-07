Электричка протаранила машину под Москвой

https://static.news.ru/photo/56ab805e-c6ca-11eb-80e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли после аварии, при которой электропоезд протаранил легковую машину. Инцидент произошёл на станции Запрудня в Московской области, передаёт Readovka.

Столкновение произошло примерно в 07:00. По предварительной информации, в аварию попал автомобиль ВАЗ. В него врезалась электричка, которая следовала по маршруту из Дубны в Москву.

Среди погибших два мужчины и одна женщина. Других подробностей пока нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Также 6 июня пассажирский автобус влетел в столб в Ярославле, в результате чего пострадали 10 человек. ЛиАЗ врезался в столб освещения на Тутаевском шоссе. В автобусе на момент происшествия находились 13 пассажиров и один водитель, все они доставлены в больницу. Известно, что водителю автобуса 54 года. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, в Туве опрокинулся грузовик, перевозивший пассажиров. Пострадал 21 человек, пятеро из которых — дети.