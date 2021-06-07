Электричка протаранила машину под Москвой

Три человека погибли после аварии, при которой электропоезд протаранил легковую машину. Инцидент произошёл на станции Запрудня в Московской области, передаёт Readovka.
Столкновение
Среди погибших два мужчины и одна женщина. Других подробностей пока нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Также 6 июня пассажирский автобус влетел в столб в Ярославле, в результате чего пострадали 10 человек. ЛиАЗ врезался в столб освещения на Тутаевском шоссе. В автобусе на момент происшествия находились 13 пассажиров и один водитель, все они доставлены в больницу. Известно, что водителю автобуса 54 года. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, в Туве опрокинулся грузовик, перевозивший пассажиров. Пострадал 21 человек, пятеро из которых — дети.