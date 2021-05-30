Екатеринбургский стрелок предупреждал друзей о желании «всех пострелять»

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Мужчина, открывший стрельбу в Екатеринбурге, накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять», передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным СМИ, стрелять начал бывший сотрудник полиции и ветеран боевых действий в Чечне.

Надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю, — написал он знакомым.

Соседи мужчины рассказали журналистам, что тот никогда не проявлял агрессию. Вместе с ним в квартире находилась его жена.

ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. Сейчас нарушитель продолжает отстреливаться. в результате стрельбы пуля попала в живот ребёнку, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Пострадавших доставили в больницу. Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. СОБР готовится штурмовать квартиру.