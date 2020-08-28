Егора Жукова госпитализировали на скорой после избиения

https://static.news.ru/photo/4e92b60e-186a-11ea-9a47-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Активиста Егора Жукова везут на скорой в больницу после избиения в Москве.

Молодой человек направляется в больницу, где ему сделают МРТ головного мозга, сообщается в Telegram-канале «Команда Жукова», который ведут его соратники.

По словам очевидцев, на него напали двое титушек, которые впоследствии скрылись на самокатах <...> Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем, — рассказал пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков.

По информации «Говорит Москва», Жукова везут в ГКБ № 67.

30 августа на молодого человека напали неизвестные у его дома. 25 июля на Жукова уже совершалась попытка нападения. Как писал NEWS.ru, мужчина успел закрыться от первого удара, а потом ему удалось скрыться.

Егор Жуков — фигурант «дела 27 июля», серии уголовных дел, возбуждённых после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно. Кроме того, ему в течение двух лет запретили заниматься видеоблогингом и администрированием сайтов. Жуков попытался обжаловать этот приговор в Мосгорсуде, но апелляция осталась без удовлетворения.