Егора Жукова госпитализировали на скорой после избиения

Активиста Егора Жукова везут на скорой в больницу после избиения в Москве.
Молодой человек направляется в больницу, где ему сделают МРТ головного мозга,
По словам очевидцев, на него напали двое титушек, которые впоследствии скрылись на самокатах <...> Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем, — рассказал пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков.
По информации «Говорит Москва», Жукова
30 августа на молодого человека напали неизвестные у его дома. 25 июля на Жукова уже совершалась попытка нападения. Как писал NEWS.ru, мужчина успел закрыться от первого удара, а потом ему удалось скрыться.
Егор Жуков — фигурант «дела 27 июля», серии уголовных дел, возбуждённых после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно. Кроме того, ему в течение двух лет запретили заниматься видеоблогингом и администрированием сайтов. Жуков попытался обжаловать этот приговор в Мосгорсуде, но апелляция осталась без удовлетворения.
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