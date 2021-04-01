Эдвард Бил признал свою вину в ДТП на Смоленской площади

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Блогер Эдвард Бил признал свою вину в аварии на Смоленской площади. Его задержали на 48 часов.

По данным Baza, блорег рассказал следователям, что «не справился с управлением, когда слишком увлёкся „шашечками“ на дороге».

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, ДТП спровоцировала другая машина — Mitsubishi. Однако он уверен, что Била не задержали бы, если бы он не был медийной персоной, пишет «360».

Если бы Эдуард был не медийной персоной, не обладал имиджем, который у него есть, при равных условиях его бы не задержали и вряд ли бы пытались избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы, — подчеркнул он.

Другой защитник блогера Геннадий Удунян отметил, что у правоохранителей не было оснований задерживать Била, потому что он не был пьян и не пытался скрыться. Кроме того, он не оказывал давления на свидетелей.

По словам адвокатов, сейчас блогер себя плохо чувствует, у него болит спина.

У него травма спины после ДТП. Он сотрудничает со следствием, даёт показания. Отобраны образцы для проведения экспертиз, — сказал Жорин.

Он добавил, что все следственные действия закончены.

В центре Москвы в четверг, 1 апреля, произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова, писал NEWS.ru.