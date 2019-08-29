https://static.news.ru/photo/e11fdcea-ca68-11e9-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев.РИА Новости

Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения. Об этом сообщил один из врачей больницы в Архангельске, куда доставили троих пострадавших.

По словам медика, после взрыва троих мужчин доставили в больницу голыми и накрытыми фольгой, а их одежда находилась в полиэтиленовых пакетах, пишет Spiegel .

Собеседник издания пояснил, что врачей не предупредили о радиационном заражении пациентов, поэтому никто не работал в защитных костюмах, а в приёмном покое жертв взрыва на полигоне осматривали голыми руками.

Уже в операционной дозиметристы зафиксировали у одного из пострадавших бета-излучение в 25 тысяч микрорентген в час. Затем пациентов увезли и мыли в ванной, которая, по словам врача, впоследствии была «настолько заражена, что затем военные её демонтировали».

Жертв взрыва на военном полигоне собирались отправить в Москву, но двое из троих умерли по дороге в аэропорт от последствий облучения, добавил собеседник издания.

Как писал News.ru, ранее власти Архангельской области официально подтвердили, что цезий-137 попал в организм одного из врачей, осматривавшего пострадавших от взрыва на полигоне под Северодвинском, который произошёл 8 августа.

Также медики рассказали, что их не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Архангельской области заражены радиацией.