https://static.news.ru/photo/4cb46134-b893-11e9-a744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пожар в Москве в квартире по адресу: Каширское шоссе, 50, корпус 2, привёл к гибели двух человек.

Как сообщил News.ru осведомлённый источник, в настоящий момент продолжается открытое горение, однако пожар локализован. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

В квартире, по предварительным данным, установлены два очага возгорания, что может свидетельствовать о намеренном поджоге.

Ранее News.ru писал о крупном природном пожаре в Кисловодске. В районе горы Кольцо загорелось почти 2000 кв. м. сухой травы.