https://static.news.ru/photo/06e19380-dc7d-11e9-b99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена восстановлено после ЧП с пассажиром, который упал на рельсы.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено, — говорится в сообщении метрополитена, которое было опубликовано в Twitter.

Там отметили, что поезда следуют по графику.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 сентября 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.