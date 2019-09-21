Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена восстановлено после ЧП с пассажиром, который упал на рельсы.
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено, — говорится в сообщении метрополитена, которое было опубликовано в Twitter.
Там отметили, что поезда следуют по графику.
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno)
21 сентября 2019 г.
Ранее News.ru сообщал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.