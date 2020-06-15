Движение на Ленинском проспекте восстановили после стрельбы

https://static.news.ru/photo/289a3bb2-af3b-11ea-81a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ЦОДД рассказал о ситуации с движением по Ленинскому проспекту в связи со стрельбой. В настоящий момент проезжую часть полностью освободили.

Теперь транспорт ездит без ограничений. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Проезжая часть освобождена, движение восстановлено, — говорится там.

Движение на Ленинском проспекте было перекрыто на съезде на проспект Вернадского. Тогда горожанам рекомендовали объезжать этот участок по улице 26 Бакинских комиссаров.

ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП. Появилась информация, что нападавший умер в больнице, однако в СК это опровергли.