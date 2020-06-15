Движение на Ленинском проспекте восстановили после стрельбы

Движение на Ленинском проспекте было перекрыто на съезде на проспект Вернадского. Тогда горожанам рекомендовали объезжать этот участок по улице 26 Бакинских комиссаров.
ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.
Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП. Появилась информация, что нападавший умер в больнице, однако в СК это опровергли.