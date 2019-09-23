Два маршрутных такси столкнулись в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
ДТП произошло на улице Горького в 17:26 по местному времени (15:26 мск). Ранены 11 человек, детей среди них не оказалось. Прибывшие на место инцидента сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших. Десятерых отправили по городским больницам, один отказался от госпитализации, передаёт
По предварительным данным, у пострадавших диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга.
Как писал News.ru, ранее ДТП произошло в городе Губкин Белгородской области. Депутат областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) Олег Михайлов на своём автомобиле сбил 13-летнего мальчика.