Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Два маршрутных такси столкнулись в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

ДТП произошло на улице Горького в 17:26 по местному времени (15:26 мск). Ранены 11 человек, детей среди них не оказалось. Прибывшие на место инцидента сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших. Десятерых отправили по городским больницам, один отказался от госпитализации, передаёт РИА Новости.

По предварительным данным, у пострадавших диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга.

Как писал News.ru, ранее ДТП произошло в городе Губкин Белгородской области. Депутат областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) Олег Михайлов на своём автомобиле сбил 13-летнего мальчика.

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