Два человека погибли в ДТП под Петербургом

https://static.news.ru/photo/be2fb692-4082-11eb-a5e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дорожный инспектор/vk.com

Две легковые машины столкнулись в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате ДТП погибли два человека.

В аварию попали машины Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos, сообщили в местном МВД.

В результате ДТП в Daewoo водитель скончался, также пострадали трое пассажиров: женщина и двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы с различными травмами, — заявили в ведомстве.

Во второй машине погиб пассажир. Её шофёр и ещё один пассажир были доставлены в больницу с тяжким вредом здоровью.

Инцидент произошёл на 57-м километре Южного полукольца. В настоящий момент полицейские проводят проверку по факту ЧП, передаёт РИА Новости.

Ранее сотрудник полиции за рулём автомобиля ВАЗ сбил восьмилетнюю девочку на территории Московской области. Силовик совершил ДТП, когда ребёнок переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. Прокуратура Подмосковья уже начала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы надзорного ведомства.

Наезд на ребёнка произошёл на автодороге Можайск — Клементьево — Руза. На момент аварии полицейский уже не находился при исполнении своих служебных обязанностей. В ведомстве подчеркнули, что ход проверки, которую проводят сотрудники следственного органа, находится под контролем, писал NEWS.ru.