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ЧП

Два человека погибли при крушении самолёта под Москвой

15:55, 07 ноября 2020 19
Фото: unsplash.com

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку возле города Люберцы в Подмосковье. В результате ЧП погибли два человека.

При аварийной посадке легкомоторного самолёта Cessna возле посёлка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека, — рассказал представитель экстренных служб Московской области.

По его словам, посадка произошла в поле. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тверской области разбился во время планового учебно-тренировочного полёта самолёт Су-30. Его экипаж успел катапультироваться.

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