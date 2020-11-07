Два человека погибли при крушении самолёта под Москвой

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В Интернете появилась видеозапись из жилого дома в Екатеринбурге, где во время вечеринки были убиты четыре человека.

На кадрах видны многоэтажка и вход в подъезд. Также журналисты телеканала «360» показали опечатанную дверь в квартиру, где произошла трагедия. На лестничной площадке медики забыли перчатку. В самой квартире были...