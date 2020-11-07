Два человека погибли при крушении самолёта под Москвой

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку возле города Люберцы в Подмосковье. В результате ЧП погибли два человека.
При аварийной посадке легкомоторного самолёта Cessna возле посёлка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека, — рассказал представитель экстренных служб Московской области.
По его словам, посадка произошла в поле. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося,
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