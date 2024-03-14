ДРГ, БПЛА, артиллерия: как ВСУ атакуют Белгород 14 марта, сколько жертв

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ нанесли серию ударов по Белгороду и области с использованием артиллерии и БПЛА. Что сейчас происходит в Белгороде, сколько человек погибло, удалось ли диверсантам противника зайти на территорию России?

Что сейчас происходит в Белгородской области

Утром 14 марта украинская ДРГ предприняла попытку атаковать село Сподарюшино в Белгородской области. Украинские диверсанты понесли потери.

«Источник: 12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожены у границы с Белгородской областью. ДРГ пытается прорваться на территорию РФ», — утверждает канал.

Военкор Александр Коц передает слова непосредственного участника столкновения.

Фото: МО Украины

«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП „Бредли“, работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки — напротив Великая Писаревка, — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой. Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий „Хунзах“, и „штормы“ (подразделения „Шторм-Z“. — NEWS.ru), и Минобороны. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой», — пишет Коц.

Источник RT сообщил о перестрелке в районе села Заречье Первое. По его словам, «идет плотная работа с обеих сторон».

Как пишет Telegram-канал Baza, в Белгородской области разыскивают автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на дипломатических номерах с логотипом Красного Креста. Предположительно, на нем украинская ДРГ движется в Белгород со стороны села Алексеевка.

Как беспилотники ВСУ атаковали Россию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что утром на подлете к Белгородскому району было сбито восемь воздушных целей.

За минувшие вечер и ночь произошло несколько атак БПЛА: вечером 13 марта беспилотник упал и взорвался в селе Гостищево, разрушив хозяйственную постройку. Информацию о сбивании дрона подтвердили в Минобороны, не указав, куда он упал. Еще два БПЛА самолетного типа ударили ночью по поселку Прохоровка — никто не пострадал. Один беспилотник рухнул в Белгороде, однако обошлось без пострадавших, загорелась сухая трава, которую оперативно потушили пожарные.

По сообщению Минобороны РФ, за минувшую ночь российские силы ПВО сбили 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями.

Фото: t.me/vvgladkov

Сколько жертв в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Известно по крайней мере об одном погибшем в результате атак ВСУ утром 14 марта: украинский снаряд попал прямо в автомобиль, движущийся по трассе. Водитель погиб на месте, еще четыре человека пострадали. Мэрия Белгорода сообщает также о повреждении пяти домов и 25 автомобилей. Также зафиксированы разрушения в здании медучреждения вблизи от места происшествия. Белгородские власти обозначили действия противника как теракт.

Два раза под обстрел попал город Грайворон. По данным Гладкова, там по крайней мере один пострадавший.

СМИ публикуют кадры обстрела по автомобилям, стоящим в пробке в районе Белгорода, в кадрах водители пытаются укрыться за машинами.

Читайте также:

Удары ВСУ по России: почему не можем защититься, как дроны обходят ПВО

«Грудничка убили»: что известно о семье погибшей в Белгороде девочки

Ракетный удар по Белгороду: что происходит в городе, сколько жертв