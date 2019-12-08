Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько подростков в состоянии алкогольного опьянения испортили автомобиль Renault в Калининграде. Об этом рассказал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Молодые люди разбили заднее стекло машины, передаёт KP.ru. Инцидент произошёл на улице Аксакова. Тут же убежали, только крикнуть успел, тут же в кусты и в сторону стройки, — поделился автор....