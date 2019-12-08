Пожар произошёл в частном доме на хуторе Ленина в Краснодарском крае. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 7:23 по местному времени (совпадает с московским), рассказали в местном МЧС.
Площадь возгорания составила 130 кв. м. Спасателям удалось потушить огонь в 10:05,
Согласно предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание.
Ранее NEWS.ru писал, что сильный пожар начался в автомойке и находящемся над ней кафе в Наро-Фоминске. Возгорание произошло в двухэтажной постройке на улице Московской. В настоящий момент его удалось локализовать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен