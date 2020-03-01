Труп дочери сотрудника ФСБ нашли возле многоэтажки на севере столицы. Девочка совершила самоубийство.
Инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе,
В момент ЧП её родителей не было дома: они уехали кататься на лыжах. В квартире была бабушка, однако она спала.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского следственного изолятора «Матросская Тишина» нашли мёртвым 32-летнего заключённого Сергея Козлова. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Мужчина был обвиняемым по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков.
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