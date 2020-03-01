https://static.news.ru/photo/876437ca-5bb1-11ea-af9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Труп дочери сотрудника ФСБ нашли возле многоэтажки на севере столицы. Девочка совершила самоубийство.

Инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе, передаёт Telegram-канал «МК: срочные новости». Погибшая жила на 17-м этаже.

В момент ЧП её родителей не было дома: они уехали кататься на лыжах. В квартире была бабушка, однако она спала.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского следственного изолятора «Матросская Тишина» нашли мёртвым 32-летнего заключённого Сергея Козлова. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Мужчина был обвиняемым по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков.