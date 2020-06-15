Дизельное топливо разлилось в парке 850-летия Москвы

ЦОДД рассказал о ситуации с движением по Ленинскому проспекту в связи со стрельбой. В настоящий момент проезжую часть полностью освободили.

Теперь транспорт ездит без ограничений. Об этом сообщается в Twitter ведомства. Проезжая часть освобождена, движение восстановлено, — говорится там. Движение на Ленинском проспекте было перекрыто на съезде на проспект Вернадского....