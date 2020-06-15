Дизельное топливо разлилось в парке 850-летия Москвы

Сотрудники экстренных служб потушили пожар в коллекторах в Чакинской пойме парка 850-летия Москвы. После ликвидации огня началась утечка дизельного топлива.
В настоящий момент спасатели установили боновые заграждения для локализации площади разлива,
Инцидент произошёл в коллекторах, принадлежащих компании «Мосводосток». В столичном ГУ МЧС отметили, что они не имеют отношения к МНПЗ.
Согласно предварительной информации, очаг возгорания находился на территории парка.
Добавьте наши новости в избранные источники