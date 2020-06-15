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Дизельное топливо разлилось в парке 850-летия Москвы

22:29, 15 июня 2020

Сотрудники экстренных служб потушили пожар в коллекторах в Чакинской пойме парка 850-летия Москвы. После ликвидации огня началась утечка дизельного топлива.

В настоящий момент спасатели установили боновые заграждения для локализации площади разлива, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл в коллекторах, принадлежащих компании «Мосводосток». В столичном ГУ МЧС отметили, что они не имеют отношения к МНПЗ.

Согласно предварительной информации, очаг возгорания находился на территории парка.

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