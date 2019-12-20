https://static.news.ru/photo/645bb326-24b5-11ea-a4a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

13-летняя жительница Зеленограда умерла от сердечной недостаточности. Причиной, вероятно, стала таблетка от головной боли, которую девочке дала подруга.

Инцидент произошёл 21 декабря, передаёт «МК». Школьница почувствовала недомогание после принятия препарата. Спустя некоторое время прохожие нашли её без сознания возле автобусной остановки.

Пострадавшую доставили в больницу, одна рассказала историю врачам, однако не успела назвать имя знакомой, так как впала в кому. Спустя несколько часов она скончалась.

Медики отмечают, что у девочки был врождённый порок сердца. Ей запретили заниматься спортом, но не назначали терапии.

Ранее, как писал NEWS.ru, 12-летняя москвичка погибла во время записи видео в социальную сеть TikTok. Девочка сидела на подоконнике в девятиэтажном доме. Школьница потеряла равновесие и выпала в открытое окно.