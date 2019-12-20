13-летняя жительница Зеленограда умерла от сердечной недостаточности. Причиной, вероятно, стала таблетка от головной боли, которую девочке дала подруга.
Инцидент произошёл 21 декабря,
Пострадавшую доставили в больницу, одна рассказала историю врачам, однако не успела назвать имя знакомой, так как впала в кому. Спустя несколько часов она скончалась.
Медики отмечают, что у девочки был врождённый порок сердца. Ей запретили заниматься спортом, но не назначали терапии.
Ранее, как писал NEWS.ru, 12-летняя москвичка погибла во время записи видео в социальную сеть TikTok. Девочка сидела на подоконнике в девятиэтажном доме. Школьница потеряла равновесие и выпала в открытое окно.
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