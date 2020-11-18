Дети погибли при пожаре под Рязанью

https://static.news.ru/photo/6886d19c-29b4-11eb-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар возник в жилом доме в посёлке Гусь-Хрустальный Рязанской области. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Огонь разгорелся в доме на четыре квартиры примерно в 14:50, рассказали в местном правительстве. Для ликвидации возгорания привлекали 15 машин экстренных служб. К 16:00 пожар потушили.

В настоящий момент причины инцидента неизвестны, эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 15 ноября два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе. Ещё 200 были эвакуированы. Первоначально сообщалось об эвакуации 40 человек, но позже эта цифра выросла до 200. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью.