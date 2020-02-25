https://static.news.ru/photo/dc590c84-57ff-11ea-b913-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Экстренные службы Сочи занимаются спасением двух детей 12 и 14 лет. Их унесло в открытое море штормом.

В МЧС рассказали РИА Новости, что пострадавшие пытались перейти реку Псезуапсе, но их снесло потоком воды. В настоящий момент на море шторм мощностью 4-5 баллов, поэтому спасатели работают только вдоль берега.

Инцидент произошёл в посёлке Лазаревское.

Представитель городской администрации, в свою очередь, заявил представителям СМИ, что информация о ЧП ещё не подтверждена.

Пока точно не известно, унесло ли их в море, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга показала видео, как дамба остановила наводнение. Из-за шторма и шквалистого ветра уровень воды в городе поднялся до 161 сантиметра. Затворы дамбы были закрыты с вечера 22 февраля. В настоящий момент затворы дамбы полностью открыты.