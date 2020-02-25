Экстренные службы Сочи занимаются спасением двух детей 12 и 14 лет. Их унесло в открытое море штормом.
В МЧС
Инцидент произошёл в посёлке Лазаревское.
Представитель городской администрации, в свою очередь, заявил представителям СМИ, что информация о ЧП ещё не подтверждена.
Пока точно не известно, унесло ли их в море, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга показала видео, как дамба остановила наводнение. Из-за шторма и шквалистого ветра уровень воды в городе поднялся до 161 сантиметра. Затворы дамбы были закрыты с вечера 22 февраля. В настоящий момент затворы дамбы полностью открыты.
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