Десятки БПЛА, взрывы над Феодосией: как ВСУ атаковали Крым 3 марта, жертвы

Фото: МО Украины

Минобороны РФ отчиталось о десятках украинских беспилотников, сбитых во время попытки атаковать объекты в российском Крыму. Что известно на данный момент, куда бьют БПЛА, есть ли жертвы, где еще ВСУ атаковали минувшей ночью?

Что сообщает Минобороны РФ об атаке на Крым

Российское военное ведомство отчиталось об отражении атаки на полуостров около шести утра.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — сообщило ведомство.

В военном ведомстве не сообщали, какие объекты стали целью БПЛА.

Фото: МО РФ

Какие объекты попали под удар в Крыму

Жители Феодосии слышали мощные взрывы над городом.

«Два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. Спустя некоторое время раздалось еще несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин», — пишет SHOT.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 03:40, потом перекрыто вновь в 04:30 до 05:40, сообщает информационный канал моста. Канал «ЧП ФЕОДОСИЯ» сообщил, что отражение атаки продолжалось с 02:19 до 03:35.

«В городе повреждений и ущерба нет, раненых нет, обломки дрона упали на нефтебазе, возгорание ликвидировано», — утверждает канал.

Информацию о возгорании на нефтебазе подтвердил политик Олег Царев.

Кроме того, сообщается о перекрытии участка трассы «Таврида» в районе Феодосии. Организованы пути объезда. По информации Telegram-канала «ЧП / Крым», на трассе поврежден асфальт из-за падения сбитых БПЛА. По неподтвержденным данным из местных чатов, в результате падения обломков БПЛА на нефтебазу пострадала женщина — водитель проезжавшего мимо автомобиля.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где еще атаковали ВСУ в ночь на 3 марта

Telegram-канал «Жесть Белгород» сообщил о ночном обстреле приграничного села Безымено в Белгородской области. Кроме того, объявлялась ракетная опасность в Губкинском и Старооскольском ГО.

Всего, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, обстрелу подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы Белгородчины. Противник использовал минометы, ствольную артиллерию и БПЛА.

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