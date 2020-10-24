Десять моряков спасли с терпящего бедствие танкера в Азовском море

https://static.news.ru/photo/c18fdc04-162a-11eb-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

Спасателям удалось эвакуировать десять человек с терпящего бедствие танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. В настоящий момент ведётся поиск троих членов экипажа, рассказали в МЧС.

Десять человек эвакуированы на буксир «Сириус», проводится поиск трёх человек, а также обследование судна, — сообщили в ведомстве.

Состояние спасённых моряков оценивается как удовлетворительное, передаёт РИА Новости.

Танкер следовал в порт Кавказ. По предварительной информации, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности при проведении огневых работ.

Как писал NEWS.ru, вечером 24 октября на танкере произошёл взрыв. Экипаж корабля состоит из 13 человек. По данным СМИ, причиной ЧП стала детонация взрывоопасных веществ. В результате три человека оказались за бортом.