Пожар площадью более четырёх тысяч квадратных метров возник на территории заброшенной фермы в деревне Нижнее Мячково Московской области. Огнём охвачены два ангара и деревянные поддоны.
Об этом журналистам ТАСС
Представитель местного ГУ МЧС подтвердил агентству факт пожара, однако, по данным ведомства, площадь возгорания составила 900 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее NEWS.ru писал, что пожар на первом этаже школы в Челябинске вынудил 1005 учеников и 79 учителей эвакуироваться из здания. Как выяснили сотрудники МЧС, в гардеробе загорелась верхняя одежда. Серьёзных последствий удалось избежать.
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