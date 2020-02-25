Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар площадью более четырёх тысяч квадратных метров возник на территории заброшенной фермы в деревне Нижнее Мячково Московской области. Огнём охвачены два ангара и деревянные поддоны.

Об этом журналистам ТАСС сообщил источник.

Представитель местного ГУ МЧС подтвердил агентству факт пожара, однако, по данным ведомства, площадь возгорания составила 900 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар на первом этаже школы в Челябинске вынудил 1005 учеников и 79 учителей эвакуироваться из здания. Как выяснили сотрудники МЧС, в гардеробе загорелась верхняя одежда. Серьёзных последствий удалось избежать.

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