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Сотрудники правоохранительных органов перекрыли проезд по Большому Москворецкому мосту в центре Москвы. В этом месте стоит мужчина, который угрожает покончить с собой.

Об этом сообщили пользователи «Яндекс.Карт». По данным Life Shot, он выражает желание поговорить с ушедшей от него супругой и вернуть детей. При этом человек не подпускает полицейских и грозит совершить...