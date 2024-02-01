Что покажет вскрытие? Врачи приблизились к разгадке смерти Анны Евсюковой

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Анна Евсюкова

Патологоанатомы на днях вскроют тело Анны Евсюковой, погибшей при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Диагноз, с которым женщину эвакуировали из Таиланда в Россию, обсуждают вторую неделю: стафилококковый эпидермолиз — крайне заразная болезнь, которая к тому же крайне редко встречается у взрослых людей. Медики хотят узнать, действительно ли именно с этой инфекцией столкнулась россиянка. NEWS.ru собрал новые подробности резонансной истории, а также поговорил с врачами о предполагаемой болезни погибшей.

Что известно о диагнозе погибшей россиянки Евсюковой?

В ближайшие дни патологоанатомы вскроют тело Анны Евсюковой, погибшей при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане. Как сообщают «Аргументы и факты», специалисты хотят узнать, какой именно инфекцией заразилась женщина в Таиланде.

Диагноз россиянки не раскрывали вплоть до ее гибели. Тайские врачи говорили о «некой инфекции», но позже сообщили — из местной больницы Евсюкову выписали со стафилококковым эпидермолизом. У женщины развивался септический шок.

СМИ тут же окрестили диагноз как «странный» и «шокирующий», потому что обычно эта болезнь встречается у детей. Опрошенные NEWS.ru врачи отмечают, что в своей практике не сталкивались с этой инфекцией у взрослых. Однако, по их словам, это не значит, что заражаются ей только дети.

«Это очень редкое заболевание. Я сталкивался с ним только у двух детей. И то это было очень давно, более 30 лет назад. На своей практике я у взрослых такого заболевания не встречал и не слышал об этом», — поделился с NEWS.ru Андрей Осипов, главврач Домодедовской больницы, куда привозят всех больных пассажиров из соответствующего аэропорта.

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Что спровоцировало болезнь Евсюковой?

Медики озвучивают разные версии того, как россиянка могла подхватить болезнь, но сходятся в одном — у нее был ослаблен иммунитет. Так, врач-инфекционист Елена Мескина допустила, что на состояние женщины могли повлиять перелет, смена климата и питания, то есть она получила «иммунологический стресс».

В свою очередь, Андрей Осипов склоняется к версии с ОРВИ. Об этом говорит и племянница погибшей. По ее словам, в декабре в Волгодонске (где жили Евсюковы) болели все, в том числе и Анна. Симптомы у нее были стандартные — кашель и насморк. Женщина подумала, что в Таиланде ей не станет хуже, но ошиблась.

«Версия с ОРВИ — это одно из предположений. Мы наверняка не знаем, что там было. <...> Она заболела, потом был длительный перелет — и, соответственно, общее нарушение кровообращения, — замкнутое пространство, жаркий тропический климат, непривычная пища. Все эти факторы могли повлиять на состояние», — пояснил в разговоре с NEWS.ru Осипов.

Специалисты признают, что на отдыхе за границей у людей нередко наблюдается плохое самочувствие. При этом столь серьезные случаи, как у Евсюковой, — редкость. Врачи не исключают, что роль могли сыграть недиагностированные хронические заболевания — все-таки женщине было 64 года.

С бактериями стафилококка люди сталкиваются каждый день. В большинстве случаев эти встречи не имеют последствий. Но у Евсюковой ситуация нетипичная. Мало того что у нее был ослаблен иммунитет, так еще и климат Таиланда — хорошая среда для развития патогена. Чтобы заболеть стафилококковым эпидермолизом, женщине было достаточно пораниться или съесть что-то не то.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нуждалась ли женщина в эвакуации в РФ?

Елена Мескина считает, что спасти Евсюкову, у которой тогда уже начали отказывать органы, можно было и в Таиланде. По ее словам, что там, что в России методы лечения были бы одинаковые: это поддерживающая и инфузионная терапия с применением мощных антибиотиков.

«Трудно сказать, была ли в этом (в эвакуации. — NEWS.ru) необходимость, какая была цель у родственников. Возможно, это связано со страховкой: это чужая далекая страна, там лечение платное. Может, страховка не перекрывала лечение», — предположил Андрей Осипов.

Перелет действительно мог ухудшить состояние россиянки, признает собеседник NEWS.ru. И тем не менее он заметил, что перед эвакуацией в Таиланд прибыла бригада врачей из РФ, которая оценила состояние пациентки. Раз такое решение было принято, значит, возможность безопасной транспортировки была, пояснил врач.

Насколько стафилококковый эпидермолиз заразен?

Евсюковых перевозили в Россию на частном самолете. Однако, как писали СМИ, изначально у семьи был вариант улететь регулярным рейсом «Аэрофлота». Сделать это запретили местные врачи, сославшись на тяжелое состояние пациентки и высокую заразность болезни.

Главврач Домодедовской больницы тайских коллег в этом поддержал. Дело в том, что стафилококковый эпидермолиз — кожное заболевание, а значит, инфекция может находиться на поверхности тела, объяснил он. Не исключено, что заболеть мог и Анатолий, супруг Анны Евсюковой.

«На коже возникают поражения в виде пузырей, они лопаются, начинают мокнуть. А в этом всем находится стафилококк. В таком случае он очень заразен, это же инфекция. А самолет — это замкнутое пространство, поэтому заболевание могло распространиться на всех его пассажиров», — сказал Осипов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с телом Евсюковой после вскрытия?

Несмотря на то что болезнь очень контагиозна, по-особому хоронить россиянку не потребуется. То есть сжигать тело, как это было в пандемию коронавируса, не нужно, уточнил медик.

«Естественно, что тело будут хоронить в определенных условиях, которые обычно в таких ситуациях [при авиакатастрофах] бывают: это закрытый гроб или кремация. Это на усмотрение родственников. То есть специально сжигать тело не нужно», — сказал Осипов.

Что известно о крушении Falcon 10 в Афганистане?

Евсюковы отдыхали в Паттайе с 15 января. В тот же день Анне стало плохо, а уже 17 января ее госпитализировали в местную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ.

Причиной госпитализации тайские врачи назвали некую инфекцию. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии: у нее начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца. При этом никаких хронических заболеваний у россиянки не было.

Медики рекомендовали Анатолию везти супругу в РФ, ее должны были принять в Боткинской больнице. Перевозили женщину в лежачем состоянии под аппаратом ИВЛ.

Вечером 20 января Falcon 10, на котором летели супруги, потерпел крушение в горах Афганистана. На борту самолета, помимо пары, находились еще четыре человека: двое врачей и двое пилотов. Все они, за исключением Евсюковых, выжили.

В связи с авиакатастрофой Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

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