Что известно об атаке на авиацентр в Борисоглебске 9 апреля, разрушения

Фото: РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса

Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над двумя российскими регионами в ночь на 9 апреля. Что известно о возможной атаке на авиацентр в Борисоглебске, где были замечены беспилотники, какую цель пытались атаковать ВСУ?

Что известно об атаках ВСУ в Белгородской и Воронежской областях

В военном ведомстве сообщили, что в ходе ночной атаки ВСУ применили четыре беспилотника. Два были сбиты над Белгородской областью, еще два — над Воронежской.

Также у побережья Крыма была уничтожена противокорабельная ракета «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.

Около 00:30 в Белгородской области включалась сирена ракетной опасности. Другой информации об уничтожении там беспилотников ВСУ нет.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с отражением атаки БПЛА, снятое жителями Воронежской области. В кадре видны трассы от выстрелов зенитных пушек, а после — яркая вспышка. По информации канала, целью атаки мог быть учебный центр ВКС РФ в Борисоглебске.

«Атака производилась тремя беспилотниками в два захода. Около 02:30 первый беспилотник ударил по нежилому административному зданию. Каких-либо серьезных разрушений не произошло. Вторая атака произошла около 03:40. Два БПЛА одновременно пытались совершить удар по городу. Оба беспилотника были сбиты силами ПВО. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на другое административное здание, не причинив значительного ущерба», — сообщил автор военного Telegram-канала «Воевода вещает».

Telegram-канал «Типичный Воронеж» уточняет, что атака первого БПЛА произошла в 02:39, второго — в 03:53.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил уничтожение одного БПЛА самолетного типа.

«По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются», — объявил губернатор.

Местная жительница прокомментировала «Инфо24» ситуацию в городе.

«У меня шторы закрыты были, но прям видно было, что небо озарено. Какое-то время звуки еще продолжались, примерно до пяти утра. Знакомые, у которых были окна открыты, запах гари чувствовали. Сейчас в городе все штатно», — рассказала женщина.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, к атаке, возможно, причастно ГУР Минобороны Украины.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что за учебный центр авиации в Борисоглебске

В Воронежской области находится Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова, в состав которого входит 209-я учебная авиабаза.

Как утверждает представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, целью был не учебный центр, а 711-й авиаремонтный завод в Борисоглебске. В ходе телеэфира он отказался раскрыть подробности.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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